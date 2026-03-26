Sembrano due 14enni l’amico di Chiara Ferragni svela i retroscena della storia con Josè Hernandez

Da dilei.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un amico di Chiara Ferragni ha rivelato dettagli sui suoi rapporti con Josè Hernandez, descrivendo i due come due giovani di 14 anni. La coppia continua a frequentarsi e la Ferragni appare soddisfatta della situazione sentimentale. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende delle celebrità italiane, che si sono fatte largo tra gossip e aggiornamenti continui.

La storia d’amore di Chiara Ferragni e Josè Hernandez procede a gonfie vele e l’influencer non potrebbe essere più felice. Dopo un periodo particolarmente travagliato, Chiara sembra aver trovato finalmente la serenità accanto all’imprenditore colombiano. Chiara Ferragni e Josè Hernandez pazzi d’amore. Lo testimoniano gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi in cui Chiara Ferragni e Josè Hernandez appaiono sorridenti e felici. Un amore che avrebbe travolto entrambi. I due sarebbero ormai inseparabili e non riuscirebbero a stare distanti. Chiara avrebbe quindi deciso di presentare il fidanzato sia alla famiglia che agli amici e sarebbe al settimo cielo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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