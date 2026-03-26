Sede di Futuro Nazionale a Firenze la Cgil insorge | Offende la storia antifascista della città

La Cgil di Firenze ha annunciato la propria insoddisfazione riguardo alla prossima apertura di una sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. La sigla sindacale ha dichiarato di sentirsi offesa dalla scelta, sottolineando la relazione storica della città con la lotta antifascista. La questione ha suscitato reazioni e commenti nel contesto locale, senza ulteriori precisazioni sulla vicenda.

FIRENZE – “Esprimiamo forte preoccupazione ed indignazione per la prossima apertura della sede provinciale di Futuro Nazionale in piazza Tanucci “. È dura la reazione della Cgil all’annuncio fatto dal nuovo partito del generale Roberto Vannacci. “Un partito xenofobo alleato dell’estrema destra europea, che propaganda idee retrograde, discriminatorie e di odio in particolare verso le diversità, a partire dai disabili, la razza e il genere e tenta di riportare la nostra società verso i tempi bui della nostra storia – dice la nota del sindacato – Un partito che ha in disprezzo i valori fondanti della nostra Costituzione, dei Diritti e della nostra Democrazia con proposte provocatorie e divisive, antitetiche a qualunque forma di solidarietà e di coesione delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sede di Futuro Nazionale a Firenze, la Cgil insorge: “Offende la storia antifascista della città” Articoli correlati Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioniSabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Vannacci apre a Firenze sede Futuro Nazionale: “La sinistra non ci dà il benvenuto? Me ne frego”FIRENZE – Roberto Vannacci apre a Firenze la sede di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare ex numero due di Matteo... Aggiornamenti e notizie su Sede di Futuro Nazionale a Firenze la... Temi più discussi: Futuro nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: Cuore pulsante del partito; Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; A Firenze apre sabato la prima sede di Futuro Nazionale. Una provocazione per la Firenze antifascista. Che prepara la contro-mobilitazione – ASCOLTA; Vannacci apre la sede di Futuro Nazionale sullo stesso pianerottolo di Forza Italia. Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it Vannacci, il colpo di scena per Futuro Nazionale: dove ha aperto la sua sedeIl Generale Roberto Vannacci ha aperto la sede del suo partito, Futuro Nazionale, in una location molto particolare. newsmondo.it Futuro Nazionale, apre a Roma la sede del partito di Vannacci: le immagini in anteprima - Video x.com ROMA: CUORE PULSANTE DEI FUTURISTI. Presto l'apertura della sede romana di Futuro Nazionale. - facebook.com facebook