Secondo ciclo Sostegno art 6 e art 7 nelle Università | BANDI ancora aperti ecco le scadenze

Sono ancora aperti i bandi per il secondo ciclo di sostegno previsto dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025 e convertito in legge. Le Università stanno raccogliendo le domande, con scadenze indicate nei vari avvisi pubblici. I bandi riguardano specifici percorsi di sostegno e sono rivolti agli studenti interessati a beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti su Secondo ciclo Temi più discussi: Secondo ciclo Sostegno art. 6 e art. 7 nelle Università: BANDI ancora aperti, ecco le scadenze; Sostegno INDIRE Secondo ciclo: ecco i BANDI pubblicati dalle Università. Tutte le SCADENZE e le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 7; Sostegno INDIRE, la pagina con manuale d'iscrizione, video guida e faq. Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 6 tre anni di servizioSecondo ciclo sostegno Indire: pubblicate le graduatorie Indire per l'accesso al corso di specializzazione art. 6 del dm 75 per docenti con tre anni di servizio. orizzontescuola.it Secondo ciclo art. 6 per docenti con tre anni di servizio: Indire riapre le iscrizioni lunedì 23 marzo. Ancora molti posti disponibiliIndire comunica che lunedì 23 marzo riapriranno, per qualche giorno, le iscrizioni al secondo ciclo sostegno art. 6 tre anni di servizio ... orizzontescuola.it Secondo ciclo art. 6 per docenti con tre anni di servizio: Indire riapre le iscrizioni lunedì 23 marzo. Ancora molti posti disponibili. https://www.orizzontescuola.it/secondo-ciclo-art-6-per-docenti-con-tre-anni-di-servizio-indire-riapre-le-iscrizioni-lunedi-23-marzo-a - facebook.com facebook Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 71/2024, come modificato dal DL 127 /2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. x.com