Se il collant uniforma e valorizza come un fondotinta

A Milano, durante un evento dedicato alle creator digitali, è stata presentata una nuova linea di collant chiamata Invisible Make Up Effect. Questi collant sono caratterizzati da una finitura matte e da un peso leggero, pensati per uniformare e valorizzare la pelle. La collezione è stata mostrata come un prodotto che si avvicina, nella sensazione, a un fondotinta.

A venire in aiuto, in questa fase di transizione, sono i collant Invisible Make Up Effect di Calzedonia, ovvero alleati pensati appositamente per fondersi con il tono dell'incarnato, valorizzando in modo armonioso la bellezza naturale delle gambe. Dal peso di 15 Denari, i nuovi collant effetto make-up sono disponibili in 6 nuance skintone differenti per adattarsi ad ogni tonalità di pelle. La sua finitura matte uniforma l’incarnato, minimizza le imperfezioni e dona alle gambe un aspetto levigato e naturale, quasi fosse un fondotinta. Insomma, un gesto di bellezza che è anche di moda. Per raccontarne al meglio le caratteristiche tecniche... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Se il collant uniforma e valorizza come un fondotinta Articoli correlati Ecco perché non serve disperarsi se si è sbagliato il colore del fondotintaFondotinta troppo chiaro o troppo scuro? Sottotono caldo invece che freddo? Non serve piangere sul fondotinta sbagliato, basta solo trovare il metodo... Leggi anche: Double Serum, il fondotinta moltiplicatore di luminosità