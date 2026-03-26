Scusa devo fare questa cosa Caduta Libera Max Giusti a bocca aperta

Durante una recente puntata di “Caduta Libera”, l’ospite Max Giusti ha esclamato: “Scusa, devo fare questa cosa”. La sua reazione ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori, che hanno assistito a un momento inaspettato e spontaneo. Si tratta di un episodio che si ripete di tanto in tanto nel programma, lasciando comunque il pubblico colpito ogni volta.

Non è la prima volta che accade in televisione, ma quando succede riesce sempre a sorprendere e a emozionare il pubblico. Anche nella puntata andata in onda ieri di Caduta Libera si è verificato uno di quei momenti destinati a rimanere impressi, trasformando un semplice quiz in un ricordo speciale. Tutto è iniziato in modo apparentemente normale, con Max Giusti intento a presentare una delle sfidanti del campione in carica. Si tratta di Anna Maria, arrivata da Polignano, capace fin da subito di portare leggerezza e simpatia in studio con il suo modo di fare spontaneo e solare. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

CADUTA LIBERA: TUTTE LE NOVITÀ DEL GAME SHOW DI MAX GIUSTI DAL 2 FEBBRAIOCaduta Libera, il gioco a premi di Canale 5 in onda tutti i giorni alle 18:40 con la conduzione di Max Giusti e Isobel, da lunedì 2 febbraio...

Vianney, Vaimalama... surmontent les épreuves ! | FORT BOYARD FRANCE 2020 E03

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caduta Libera

Caduta Libera, la campionessa Barbara conquista 91mila euroNella puntata di Caduta Libera del 12 marzo, la campionessa Barbara ha risolto il gioco finale vincendo 91mila euro ... tgcom24.mediaset.it

Caduta Libera, Gerry Scotti torna con una grande novitàGerry Scotti torna in tv con Caduta Libera e tantissime novità. Il conduttore infatti sarà nuovamente alla guida del game show che però quest’anno avrà diversi cambiamenti che lo renderanno ancora più ... dilei.it