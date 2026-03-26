Scuole il 4+2 non piace | ecco perché

La Gilda di Latina ha espresso critiche nei confronti del modello 4+2 adottato da alcuni istituti tecnici e professionali. Secondo i rappresentanti sindacali, le modifiche agli orari e la composizione del corpo docente rappresentano punti di criticità. La questione riguarda le modalità di organizzazione del percorso formativo e le implicazioni sul personale docente. La discussione si concentra sulle ripercussioni pratiche di questa scelta.

La Gilda contro il modello utilizzato in diversi istituti tecnici e professionali: "Si rischia una privatizzazione. E gli studenti vengono privati di ore di studio necessarie in materie fondamentali" Il modello 4+2 adottato da diversi istituti tecnici e professionali non piace alla Gilda di Latina che ravvede problematiche sia a livello di orari, sia di corpo docenti. Il modello prevede infatti quattro anni di istruzione superiore seguiti da un biennio negli Its Academy, con la riduzione di un anno del percorso scolastico tradizionale. In provincia la sperimentazione è stata avviata o si sta avviando in alcuni istituti tra cui il Vittorio... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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