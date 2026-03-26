Scuola Michelangelo studenti in stage linguistico a Valencia | lezioni tra il mercato centrale la Loggia della Seta e la Città della Scienza

Da livornotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della scuola Michelangelo sono attualmente impegnati in uno stage linguistico a Valencia, durante il quale partecipano a lezioni che si svolgono tra il mercato centrale, la Loggia della Seta e la Città della Scienza. Le attività prevedono incontri e approfondimenti sul territorio, con l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche attraverso esperienze pratiche e visite a luoghi simbolici della città.

Un'esperienza formativa fuori dagli schemi, pensata per trasformare la lingua da semplice materia scolastica a strumento vivo di comunicazione e relazioni Per imparare non basta la testa, serve anche il cuore. È attraverso le emozioni, infatti, che la conoscenza si radica davvero, come dimostrano ormai numerosi studi scientifici. E proprio le emozioni – quelle positive, fatte di curiosità, entusiasmo e scoperta – hanno caratterizzato lo stage linguistico e culturale degli studenti delle classi terze della scuola media Michelangelo, plesso dell'Istituto Don R. Angeli di Livorno. Cinque giorni intensi trascorsi a Valencia che difficilmente i ragazzi dimenticheranno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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