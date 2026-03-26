Scuola Michelangelo studenti in stage linguistico a Valencia | lezioni tra il mercato centrale la Loggia della Seta e la Città della Scienza

Gli studenti della scuola Michelangelo sono attualmente impegnati in uno stage linguistico a Valencia, durante il quale partecipano a lezioni che si svolgono tra il mercato centrale, la Loggia della Seta e la Città della Scienza. Le attività prevedono incontri e approfondimenti sul territorio, con l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche attraverso esperienze pratiche e visite a luoghi simbolici della città.

Un'esperienza formativa fuori dagli schemi, pensata per trasformare la lingua da semplice materia scolastica a strumento vivo di comunicazione e relazioni Per imparare non basta la testa, serve anche il cuore. È attraverso le emozioni, infatti, che la conoscenza si radica davvero, come dimostrano ormai numerosi studi scientifici. E proprio le emozioni – quelle positive, fatte di curiosità, entusiasmo e scoperta – hanno caratterizzato lo stage linguistico e culturale degli studenti delle classi terze della scuola media Michelangelo, plesso dell'Istituto Don R. Angeli di Livorno. Cinque giorni intensi trascorsi a Valencia che difficilmente i ragazzi dimenticheranno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Scuola Michelangelo, studenti in stage linguistico a Valencia: lezioni tra il mercato centrale, la Loggia della Seta e la Città della Scienza Articoli correlati Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza Diventa il supereroe della scienza, un weekend indimenticabile a Città della ScienzaCittà della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento speciale: “La Scienza dei Supereroi”. Aggiornamenti e notizie su Scuola Michelangelo Discussioni sull' argomento Cagliari, trapano e polvere disturbano gli studenti: sciopero al Michelangelo; Notizie - pordenonelegge; Il BAFF dietro le quinte: gli studenti dell’Istituto Antonioni protagonisti del festival; A scuola di Tifo: si conclude il percorso formativo con gli studenti aretini. Io nelle vesti di Eraclito nella Scuola di Atene affrescata da Raffaello nel Musei Vaticani Me as Heraclitus in the School of Athens frescoed by Raphael in the Vatican Museums . . . . . #michelangelobuonarrotietornato #raffaello #museivaticani #stanzevati - facebook.com facebook