Sconfitta referendum | tre dimissioni forzate e crisi

Dopo la sconfitta al referendum costituzionale, il governo si trova in difficoltà e ha preso la decisione di chiedere le dimissioni di tre membri del suo esecutivo. La crisi politica si è intensificata con questa mossa, che ha coinvolto figure di rilievo all’interno dell’amministrazione. La situazione si mantiene tesa mentre si cercano soluzioni per affrontare le conseguenze di questa débâcle elettorale.

La sconfitta al referendum costituzionale ha scosso le fondamenta del governo, costringendo il Presidente del Consiglio a chiedere le dimissioni di tre esponenti chiave della sua squadra. In un momento in cui l’aura di invincibilità sembra essersi sgretolata, la gestione delle vicende giudiziarie dei funzionari coinvolti appare legata più all’esito elettorale che alla gravità delle accuse pendenti. Il meccanismo delle dimissioni forzate e il dubbio sulla coerenza. L’evento centrale si colloca immediatamente dopo la cocente sconfitta subita durante la consultazione referendaria. Il Presidente Meloni ha richiesto e ottenuto i licenziamenti del sottosegretario alla Giustizia Del Mastro, del Capo di gabinetto Bertolazzi e del ministro Santanché. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconfitta referendum: tre dimissioni forzate e crisi Articoli correlati Nordio: “In nessun ordinamento previste dimissioni ministro per sconfitta al referendum”(Adnkronos) – Nessun passo indietro dal ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla separazione delle... Giorgia Meloni pagherà le dimissioni di Santanché e gli altri più della sconfitta al referendumLa lettera con cui la ministra del turismo ha accettato di dimettersi, dopo un giorno di resistenza, è la vera attestazione della sconfitta di... Contenuti e approfondimenti su Sconfitta referendum Temi più discussi: Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi. L'ultimatum della premier: Ora anche Santanché abbia la stessa sensibilità; Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; Referendum, Nordio resta al suo posto: Ordinamento non prevede dimissioni per sconfitta; La 'legge del 6': così gli italiani bocciano un referendum costituzionale ogni 10 anni. Nordio: In nessun ordinamento previste dimissioni ministro per sconfitta al referendumNessun passo indietro dal ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo la sconfitta al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Non è previsto in nessun ordimanento ch ... adnkronos.com Nordio: Nessun ordinamento prevede dimissioni dopo un referendumIl ministro della Giustizia chiarisce la sua posizione dopo la sconfitta del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha escluso oggi quals ... liberoreporter.it Dopo la sconfitta del governo al referendum sulla giustizia e le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, arrivano anche quelle della ministra del Turismo Santanchè, mentre viene confermata la fiducia al Guardasigilli. Intanto Giorgia Meloni vola ad Algeri per raffor - facebook.com facebook La sconfitta di Meloni. Tre lezioni dal referendum x.com