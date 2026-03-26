sciopero giornalisti 27 marzo

Il 27 marzo è stato indetto uno sciopero tra i giornalisti per rivendicare il rinnovo del contratto di lavoro, che risale al 2016. La Federazione nazionale della stampa italiana ha sostenuto la mobilitazione, mentre la Federazione degli editori giornali ha risposto con una posizione dura. La protesta ha coinvolto diverse testate e redazioni in tutto il paese.

La posta in gioco è il rinnovo del contratto di lavoro fermo al 2016; le rivendicazioni della Federazione nazionale della stampa italiana e la dura risposta della Federazione degli editori giornali Sciopero giornalisti: da giorni sui media rimbalza il comunicato sindacale con il qualelaFederazione nazionale della stampa italianapreannuncia che il 27 marzo e il 16 aprile ci saranno due giorni di sciopero delle giornaliste e dei giornalisti.Il motivo è ladifesa della dignità della professione: il contratto nazionale è scaduto da 10 anni e i giornalisti sono l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. Quella dei professionisti dell’informazione è una battaglia che va avanti da tempo, per ottenere il rinnovo di un contratto che è fermo dal 2016. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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