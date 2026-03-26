Scioperi venerdì nero anche a Firenze A rischio scuola e informazione

Venerdì 27 marzo si svolge una giornata di scioperi che coinvolge diverse categorie, tra cui il settore scolastico e quello dell’informazione, a livello nazionale. Si prevede che le manifestazioni possano causare disagi anche a Firenze, anche se il trasporto pubblico locale non dovrebbe essere interessato da fermate dirette. La giornata è caratterizzata da possibili ripercussioni sui servizi pubblici e sulle attività quotidiane.

Nuova giornata di scioperi su scala nazionale e possibili ripercussioni anche a Firenze. Domani, venerdì 27 marzo, incrociano le braccia diverse categorie, dalla scuola al mondo dell’informazione, mentre il trasporto pubblico locale non dovrebbe subire stop diretti in città, a differenza di quanto previsto in altre realtà italiane. Diverso il quadro per il comparto scuola. Lo sciopero nazionale proclamato dal sindacato Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente) potrebbe avere effetti anche negli istituti fiorentini. A rischio la regolare attività didattica, con possibili assenze tra insegnanti, dirigenti scolastici e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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