Il 27 marzo si preannuncia una giornata di proteste e scioperi in Italia, con disagi diffusi in vari settori. Tra le aree interessate ci sono il trasporto pubblico, le scuole e il settore dell’informazione, dove lavoratori di diversi comparti hanno deciso di incrociare le braccia. La mobilitazione si svolge su scala nazionale e promette di influenzare la normale attività quotidiana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giornata di disagi su scala nazionale. Si preannuncia una giornata complessa quella di venerdì 27 marzo, caratterizzata da una serie di scioperi che coinvolgeranno diversi settori, dal trasporto pubblico alla scuola fino al mondo dell’informazione. Le proteste, diffuse su tutto il territorio nazionale, potrebbero causare disservizi e rallentamenti in numerose città italiane. Trasporto pubblico locale a rischio. Il settore dei trasporti sarà uno dei più colpiti, anche se con modalità diverse da città a città. A Milano, i lavoratori del gruppo Atm si fermeranno per 24 ore: bus, tram e metropolitane saranno a rischio nelle fasce orarie dalle 8. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scioperi del 27 marzo: trasporti, scuola e giornalisti in mobilitazione

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