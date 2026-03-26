Scienza l’IA scopre oltre 100 nuovi esopianeti analizzando i dati della missione Nasa

Un sistema di intelligenza artificiale ha analizzato i dati della missione spaziale Tess della Nasa e ha identificato e validato oltre 100 esopianeti. Tra questi, 31 sono stati scoperti per la prima volta. La scoperta si basa sulla valutazione di dati raccolti dal telescopio Tess, senza coinvolgimento diretto di osservazioni tradizionali. La ricerca rappresenta un passo avanti nell’individuazione di nuovi corpi celesti al di fuori del sistema solare.

Un sistema basato sull’ intelligenza artificiale ha permesso di identificare e validare oltre 100 esopianeti, inclusi 31 completamente nuovi, analizzando i dati della missione spaziale Tess della Nasa. Il lavoro e’ stato guidato da Marina Lafarga Magro e David Armstrong della University of Warwick ed e’ pubblicato su ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’. La ricerca introduce una nuova pipeline chiamata Raven, capace di analizzare grandi quantita’ di dati astronomici e distinguere i segnali reali dei pianeti da quelli dovuti ad altri fenomeni. Gli scienziati hanno applicato Raven a osservazioni di oltre 2,2 milioni di stelle raccolte nei primi quattro anni della missione Tess, concentrandosi su pianeti con orbite molto brevi, inferiori a 16 giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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