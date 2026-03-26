Sciacca tra le tappe dell’AperiTour 2026 confronto e nuove visioni per l’ospitalità

Sciacca sarà una delle tappe dell’AperiTour 2026 organizzato da Vivere di Turismo. Il progetto, che per la prima volta si svolge fuori dal Festival di Rimini, prevede incontri di formazione, momenti di confronto e opportunità di dialogo rivolti ai professionisti del settore turistico. La tappa si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà la comunità locale e gli operatori del territorio.

Sciacca sarà una delle tappe dell’AperiTour 2026 di Vivere di Turismo, il progetto itinerante che per la prima volta esce dai confini del Festival di Rimini per portare formazione, confronto e comunità direttamente nei territori. L’appuntamento è fissato per il 29 aprile alle 17 alla Badia Grande, in un incontro rivolto agli operatori del turismo, in particolare dell’extralberghiero e dell’ospitalità diffusa, ma aperto anche a chi si occupa di accoglienza a vario titolo. AperiTour nasce come momento formativo e culturale per chi lavora nel settore e sceglie di aggiornarsi costantemente: strategie operative, analisi dei trend, strumenti concreti e nuove visioni per migliorare la qualità dell’offerta e il posizionamento delle strutture. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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