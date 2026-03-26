Sci alpino la classifica dei guadagni 2026 | Sofia Goggia in top-5! Tutte le cifre degli italiani in Coppa del Mondo

Nella stagione di sci alpino appena conclusa, Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt sono stati gli atleti con i guadagni più elevati, dopo le ultime gare disputate a Lillehammer. Tra gli italiani, Sofia Goggia si colloca nella top cinque della classifica dei guadagni del 2026. La stagione ha visto anche altri sciatori raccogliere cifre significative, stando ai dati ufficiali pubblicati recentemente.

Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt sono gli sciatori che hanno guadagnato maggiormente nella stagione di sci alpino, terminata ieri pomeriggio con le ultime gare nel comprensorio di Lillehammer. Gli atleti ricevono degli assegni in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara della Coppa del Mondo e la stessa Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila una classifica degli introiti economici, dunque parliamo di una graduatoria ufficiale che premia i migliori sciatori in base al portafoglio. La fuoriclasse statunitense ha concluso la sua annata agonistica con 615.167 euro, portando a casa la Sfera di Cristallo generale e quella di slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

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