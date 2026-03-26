Silvia Boscacci ha vinto due titoli mondiali in due giorni nello sci alpinismo. Dopo aver conquistato il titolo nell'Individuale Race, ieri, oggi ha ottenuto il primo posto nella Vertical Race, diventando campionessa del mondo Under 20 con un tempo di 29 minuti, 2 secondi e 8 centesimi. Ha preceduto di quasi 29 secondi la concorrente slovena.

Dopo l'Individual, la valtellinese conquista anche la Vertical Race. In Coppa del mondo, tra le Senior, sul podio Alba De Silvestro Non si ferma più Silvia Boscacci: la valtellinese, infatti dopo aver conquistato il titolo mondiale dell'Individuale Race, ieri, oggi ha concesso il bis nella Vertical Race laureandosi campionessa del mondo Under 20 di questa specialità con il tempo di 29'02"08 precedendo di quasi 29" la slovena Klara Velepec. Medaglia di bronzo per Aina Garreta Farrus, mentre l'altra valtellinese Melissa Bertolina si è piazzata in sesta posizione. Domani i campionati mondiali giovanili osserveranno una giornata di riposo per poi proseguire sabato con la Sprint Race e domenica con la staffetta mista. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Sci alpinismo: secondo titolo mondiale in due giorni per Silvia Boscacci

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