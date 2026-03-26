Schianto mortale in autostrada dinamica terribile | vigili del fuoco sul posto

Nella notte si è verificato un incidente mortale su un’autostrada, con una dinamica complessa e violenta. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. La strada è rimasta bloccata per diverse ore a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle lunghe code, che hanno causato il blocco totale del traffico e l’isolamento di numerosi veicoli.

Una notte segnata da caos, maltempo e lunghe code sull’autostrada, con automobilisti rimasti bloccati per ore e traffico completamente paralizzato. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con disagi che si sono protratti ben oltre le prime ore del mattino, mentre i soccorsi cercavano di gestire una situazione apparsa subito estremamente complessa. >> Stop ad Affari Tuoi, la conferma della Rai: decisione costretta Le prime segnalazioni parlavano di un grave incidente avvenuto nel cuore della notte, con diversi veicoli coinvolti e condizioni meteo proibitive. La presenza di pioggia intensa e soprattutto di una violenta grandinata avrebbe reso l’asfalto scivoloso e pericoloso, contribuendo a creare uno scenario ad alto rischio per chi si trovava in viaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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