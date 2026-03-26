Scenario clamoroso su Mkhitaryan | sta valutando il ritiro a fine stagione

L’attaccante e centrocampista dell’Inter sta considerando di interrompere la sua carriera al termine di questa stagione. La società nerazzurra si sta preparando a un’estate di profondi cambiamenti, con segnali che indicano un possibile rinnovo del reparto difensivo e un’eventuale modifica della rosa. Le decisioni riguardano anche il futuro del giocatore, che potrebbe decidere di lasciare il calcio in breve tempo.

Mkhitaryan. L’Inter si prepara a vivere un’estate che potrebbe segnare una svolta profonda. I segnali che arrivano in queste settimane vanno tutti nella stessa direzione, quella di un possibile cambio di ciclo che coinvolgerà più reparti, in particolare la difesa. Tra contratti in scadenza e situazioni ancora da definire, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per programmare il futuro. Il reparto arretrato sarà uno dei più interessati, con diversi nomi in bilico. Oltre ai casi già noti, si valutano anche possibili uscite eccellenti, segno di una volontà chiara di rinnovare la struttura della squadra. In questo contesto, appare ormai ai titoli di coda l’esperienza di Matteo Darmian, destinato a salutare a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Allegri Real Madrid, spunta il clamoroso scenario per l’ex tecnico della Juve. Cosa sta succedendo in queste ore Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenarioPedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che...