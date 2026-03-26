Nella regione si continua a parlare della carenza di personale nelle strutture sanitarie, che ha portato alla perdita di sacche di plasma non processate. Attualmente otto persone su quattordici sono impiegate nel settore, secondo quanto riferito dal sindacato locale. La questione riguarda da tempo la mancanza di personale e la gestione delle risorse dedicate alla lavorazione del plasma.

Ancona, 26 marzo 2026 – Non si placa l’indignazione per le sacche di plasma buttate via perché non c’erano gli addetti necessari per processarlo. Mentre la Regione ha istituto una commissione ad hoc per capire cosa sia successo, il caso è finito anche in Parlamento grazie a una interrogazione di 3 deputati Pd. E il Andrea Nobili, consigliere regionale di Avs, ha presentato un esposto in procura: sulla vicenda indagano anche i carabinieri del Nas. L’ira del sindacato: 8 dipendenti, dovrebbero essere 14 “La Cisl Fp Marche ha più volte segnalato la grave carenza di personale nell'Officina trasfusionale del Centro regionale sangue, che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandalo sangue, la Cisl Marche: “Al lavoro 8 persone su 14: carenza del personale già segnalata più volte”

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