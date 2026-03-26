Una persona è stata tratta in arresto dopo aver pubblicato un video in diretta sui social, in cui indossava una maglietta bianca con la scritta rossa «vendetta» e pantaloni mimetici. Nel filmato si vedeva con un coltello in mano e uno zaino contenente una pistola scacciacani. L’individuo è stato fermato e le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e gli indumenti.

Una maglietta bianca con la scritta rossa «vendetta» e i pantaloni mimetici. Nella mano un coltello, nello zaino una pistola scacciacani. Così si presenta nella sua scuola - l'istituto Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, nella Bergamasca - alle 7.45 del mattino di un mercoledì come altri. Al collo ha appeso il suo cellulare, che sta trasmettendo tutto in diretta su Telegram. Percorre uno dei corridoi che conduce alla sua classe al primo piano e dopo qualche metro si scaglia contro la sua insegnante di francese. Davanti a un'aula. Il 13enne sferra fendenti al collo e all'addome della 57enne, che viene salvata da un professore e da due collaboratori intervenuti pochi secondi dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scacciacani in borsa, la maglia "vendetta" e la diretta via social. L’esplosivo in casa

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