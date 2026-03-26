sbaglia chi pensa di logorare giorgia meloni

Le recenti dimissioni di alcuni esponenti del governo hanno attirato l'attenzione sulla tenuta della premier. Nonostante le pressioni, Meloni ha mantenuto la sua posizione, resistendo alle sfide politiche e alle tensioni interne. La sua gestione si inserisce in un quadro di continuità, senza che si siano verificati segnali di crisi aperta o di intenzioni di abbandonare il ruolo di primo ministro.

Giorgia Meloni non si farà logorare, le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè e la missione in Algeria sono la prima risposta rapida, sono parte di una controffensiva strategica che è solo all’inizio e si intreccia su diversi piani: composizione e azione del governo e interesse nazionale, energia, flussi migratori e Mediterraneo. È l’agenda del Presidente del Consiglio. La missione in Algeria - primo fornitore di gas dell’Italia - significa continuità nell’approvvigionamento, riduzione del rischio energetico, bollette del gas meno onerose in un quadro di grande volatilità dei prezzi. Meloni dopo la rottura del “tubo” con la Russia,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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