Un ex calciatore ha condiviso alcuni ricordi in un'intervista alla Gazzetta, spiegando che oggi i difensori non marcano più come in passato. Rivela inoltre che, da giovane, desiderava giocare a basket. In un'altra occasione, ha ricordato un episodio del 1975 in cui un ragazzino gli tolse un gol, ma decise di perdonarlo, poiché aveva segnato altri due gol nello stesso incontro.

Riproponiamo l'ultima intervista in cui Beppe Savoldi si è raccontato alla Gazzetta, pubblicata l'11 novembre 2023. "Aspetta.aspetta.". (Vociare in sottofondo, bambini probabilmente, qualcuno batte le mani). "Eccomi. sono al campetto, sta giocando mio nipote". Ha fatto gol? "No, bella azione però". Non ci sono i raccattapalle? (Silenzio) "Ma no, è una partita di ragazzini". Savoldi, dicevo così perché l’ho chiamata per quella storia che la riguarda, quella del raccattapalle. Era il 12 gennaio 1975, Ascoli-Bologna 1-3. "Andò così: anticipo un difensore dell’Ascoli, calcio, il pallone rotola verso la porta ma io non vedo niente perché sono impallato da un avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Savoldi raccontava alla Gazzetta: "Oggi i difensori non marcano più. Da piccolo volevo giocare a basket..."

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