A Sassari, il 27 marzo alle 20, si terrà la rappresentazione sacra intitolata Il Pianto della Madonna nel Duomo della città. L'evento coinvolge la comunità locale e richiama l'attenzione di residenti e visitatori, offrendo un momento di forte rilevanza religiosa e culturale. La performance si svolgerà all’interno della chiesa principale di Sassari, attirando un pubblico interessato a questa tradizione.

La città di Sassari si prepara a vivere un momento di profonda intensità emotiva e culturale, con la sacra rappresentazione Il Pianto della Madonna che prenderà vita venerdì 27 marzo alle ore 20.30 all’interno delle mura del Duomo di San Nicola. Questa manifestazione non è un semplice concerto, ma una fusione unica tra musica, teatro e spiritualità, realizzata dall’Istituto Comprensivo Salvatore Farina sotto la guida dei docenti Franco Mureddu e Giuseppina Uzzanu. L’evento promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza artistica potente, sfruttando l’imponenza architettonica della cattedrale come palcoscenico naturale per le voci recitanti e gli strumenti musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: Il Pianto della Madonna nel Duomo, 27 marzo

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