Le aziende continuano a destinare ingenti risorse agli influencer, con investimenti che superano i 500 milioni di euro. Questa tendenza si conferma come una strategia consolidata, poiché le imprese riconoscono nel settore un canale efficace di promozione. Gli investimenti crescono di anno in anno, rafforzando il ruolo degli influencer nelle campagne di marketing.

Che gli influencer fossero una risorsa per le aziende è dato ormai noto. E gli investimenti su di loro continuano ad aumentare. Al quinto convegno sull’influencer marketing, organizzato da UPA (Utenti Pubblicità Associati) e tenutosi nella giornata di ieri a Milano, è emerso che quest’anno le imprese italiane spenderanno 550 milioni per il segmento che riguarda i content creator. Il dato è in aumento del 12% rispetto al 2025. Come sottolineato dai dati dell’UPA, si tratta di circa il doppio del 2021. Né l’onda lunga del Covid, né il caso Ferragni hanno fermato il trend. A dirlo sono appunto i dati degli investitori pubblicitari riuniti nell’Upa, che sottolineano un altro aspetto: la pubblicità in Italia avrà un aumento stimato tra l’1,5% e il 2% per quest’anno, con una forte spinta del digitale (+20%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sapevate che le aziende investono mezzo miliardo per gli influencer?

Articoli correlati

Leggi anche: Gli italiani che producono le tute per le Olimpiadi di Milano Cortina: tutto quello che non sapevate sulla famiglia Colmar

Sicilia, agricoltura, bando da 100 milioni: «Al fianco delle aziende agricole che investono»Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole siciliane è la finalità del nuovo bando pubblicato dal Dipartimento regionale...

Contenuti utili per approfondire Sapevate che le aziende investono mezzo...

Temi più discussi: Mons. Egidio in visita ai giovani della Margaritese: Lo sapevate che dal mio oratorio è uscito un campione del mondo?; Lamole è diventata la mia Borgogna: parola di Jurij Fiore, uno dei più originali produttori del Chianti Classico; Intelligenze artificiali - In mezzo a noi, puntata 18: l'uso dell'intelligenza artificiale nelle aziende; Lo sapevate che? A Grosio è nata l'associazione 'Fronti dimenticati'.

Sapevate che le aziende investono mezzo miliardo per gli influencer?Che gli influencer fossero una risorsa per le aziende è dato ormai noto. E ... msn.com

Le migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2026, la classifica Best WorkplacesGreat place to work ha presentato le sue classifiche dei Best Workplaces in Italia, le migliori aziende per ambiente lavorativo del 2026 ... quifinanza.it

E voi lo sapevate che l'aereo dei record sar costruito proprio in Italia Tuttavia, non sarà per un uso così comune come si potrebbe pensare. https://tech.everyeye.it/notizie/puglia-nascer-aereo-pronto-rivoluzionare-trasporti-globali-866323.htmlutm_medium - facebook.com facebook

Sapevate che ci sono solo 12 hub al mondo che sono considerati 5 stelle dai passeggeri E che solo due di questi aeroporti sono in Europa E che l'Italia ha uno di questo che è Roma Fiumicino La competizione è globale ed è bene che i nostri aeroporti rim x.com