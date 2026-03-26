La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato il congelamento dei fondi di cinque imprenditori russi considerati vicini al Cremlino. Questi avevano presentato ricorso contro le misure adottate dall’UE, ma tutte le istanze sono state respinte. La decisione riguarda uomini d’affari di rilievo attivi in Russia e si inserisce nel quadro delle sanzioni europee.

La Corte di giustizia dell’Ue ha confermato il congelamento dei fondi per cinque importanti uomini d’affari attivi in Russia, respingendo ogni ricorso presentato. Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Consiglio europeo ha adottato misure restrittive nei confronti dei businessmen attivi nei campi economici che fruttano grandi somme di denaro per il governo russo. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, Tigran Khudaverdyan, Viktor Filippovich Rashnikov, Dmitry Arkadievich Mazepin e German Khan, questi i nomi degli imprenditori sanzionati che hanno fatto ricorso al Tribunale dell’Ue, ma senza alcun successo. Poi, non contenti, hanno impugnato i provvedimenti davanti alla Corte di giustizia, che in una sentenza in cui erano contenute cinque cause, ha respinto tutte le richieste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanzionati cinque imprenditori russi vicini al Cremlino dall’Ue: avevano fatto ricorso ma senza successo

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