Da oggi e fino al 2 aprile, allo stadio del nuoto di Riccione, si svolgono le Finali Nazionali Giovanili. Tra le squadre che partecipano c’è anche il Certaldo Nuoto, che si è qualificato per questa fase della competizione. La manifestazione coinvolge diverse squadre provenienti da varie regioni italiane e si svolge in una struttura dedicata alle gare di nuoto giovanile.

Ci sarà anche il Certaldo Nuoto alle Finali Nazionali Giovanili in programma da oggi al 2 aprile, allo stadio del nuoto di Riccione. Alla più importante kermesse a livello italiano la società valdelsana sarà infatti rappresentata da Cosimo Santini (classe 2010), Diana Galgani (‘12) e Aurora Dodaj (‘12). Il primo ha conquistato il tempo limite sui 100 farfalla in occasione delle finali Regionali di Livorno, mentre le due compagne di squadra più giovani hanno ottenuto il pass cronometrico rispettivamente sui 400 misti, 200 dorso, 200 misti e 100 dorso e sui 200 misti, 50 stile e 400 misti. Per quanto riguarda il club della Fiammetta, si rivela dunque molto gratificante il lavoro svolto dall’equipe tecnica guidata dall’allenatore Lorenzo Chesi, ben coadiuvato dagli istruttori Federica Silla e Giacomo Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santini, Galgani e Dodaj alle finali Nazionali Giovanili da oggi a Riccione

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