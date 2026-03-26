Un nuovo scontro politico si profila tra esponenti di rilievo del panorama nazionale. Una figura politica ha espresso commenti forti nei confronti di un’altra leader, riferendosi anche a divergenze passate con un altro esponente del passato. La stessa ha avuto un ruolo nella fondazione di un movimento politico di destra, insieme ad altri politici dell’area. Le tensioni sembrano accentuarsi in vista di prossimi sviluppi.

Odiava Gianfranco Fini. «Umanamente è una merda», disse. Quello normalizzava, lei radicalizzava. Cercò di creargli dei guai quando, con Francesco Storace e Teodoro Buontempo, Daniela Santanchè fondo La Destra. Era il 10 novembre del 2007. Non si può escludere che la “Santa” ce l’abbia con Giorgia Meloni più di quanto detestasse l’allora leader di Alleanza Nazionale. Quello che non è ragionevole pensare è che da domani Daniela Santanchè, non più ministro dalle ore 18 di ieri, starà ferma. Non è una che fa l’offesa e si ritira in buone ordine. Qualcosa s’inventerà pur di vendicarsi. Diciannove anni fa provò a dare fastidio a Fini ma alle politiche del 2008 racimolò il 2,4 per cento, mentre alle Europee del 2008 il 2,2: in entrambi i casi zero seggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Santanchè sta già preparando la sua vendetta nei confronti di Meloni

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Santanchè si dimette. "Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l'On Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire 'obbedisco' e a fare quello che mi chiedi". - facebook.com facebook

Daniela Santanchè ha fatto molto bene il suo lavoro al ministero, per questo comprendiamo il travaglio che ha vissuto in queste ore e che si è concluso con la scelta di rassegnare le dimissioni. Una decisione che le fa onore, che dimostra responsabilità istituzi x.com