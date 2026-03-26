Il 26 marzo 2026 una ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni. La stessa giornata ha visto invece la conferma di un ministro della Giustizia nel suo incarico. La decisione di lasciare il ruolo è stata resa pubblica, mentre l’altro ministro ha mantenuto la posizione senza modifiche. La vicenda si è svolta nel contesto di un governo in carica.

Firenze, 26 marzo 2026 – Si è dimessa, infine, la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Non si è dimesso invece il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Lo ha ribadito ieri in aula alla Camera, nel corso di un question time, di fronte all’opposizione che gli chiedeva insistentemente, dal Pd ad Avs al M5S, di lasciare l’incarico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Santanchè si dimette, Nordio resta al suo posto

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Temi più discussi: Santanchè si è dimessa, il messaggio a Meloni: Obbedisco, sono abituata a pagare i miei conti; Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste; Giustizia, si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta; Meloni, pressing per dimissioni di Santanchè: cosa succede ora al governo.

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Santanchè si dimette. "Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l'On Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire 'obbedisco' e a fare quello che mi chiedi". - facebook.com facebook

Daniela Santanchè ha fatto molto bene il suo lavoro al ministero, per questo comprendiamo il travaglio che ha vissuto in queste ore e che si è concluso con la scelta di rassegnare le dimissioni. Una decisione che le fa onore, che dimostra responsabilità istituzi x.com