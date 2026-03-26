Una lettera è stata inviata alla premier, a circa 24 ore dalla richiesta formale di dimissioni comunicata dal palazzo presidenziale. La comunicazione è arrivata poco dopo le 18 e riporta le parole della destinataria, che afferma di obbedire e di essere disposta a sostenere le proprie responsabilità. La missiva si inserisce nel contesto delle recenti tensioni politiche all’interno del governo.

Una lettera indirizzata direttamente a Giorgia Meloni e diffusa poco dopo le 18, a distanza di quasi 24 ore dalla richiesta di dimissioni comunicata dalla premier con un’inedita nota diffusa da palazzo Chigi. Dopo aver resistito e aver trascorso parte della mattinata rinchiusa nel dicastero di via di Villa Ada, Daniela Santanchè annuncia così il passo indietro da ministra del Turismo. Lo fa mentre Meloni è ancora in volo, di ritorno da Algeri dopo il bilaterale col presidente Tebboune, in cui annuncia il rafforzamento della collaborazione in ambito energetico che consentirà di intensificare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia, in un momento particolarmente delicato a causa delle conseguenze della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Santanchè, le dimissioni in una lettera a Meloni: “Obbedisco, pago i miei conti e quelli di altri”

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Daniela SANTANCHÈ si è DIMESSA: la lettera a GIORGIA MELONI

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Sapete perché si è dimessa la Santanchè Perché le hanno promesso un posto in lista alle prossime elezioni. Glielo ha promesso Meloni, glielo ha promesso La Russa. Questa gente non è mai intaccata dalla questione morale. Si “dimettono”, ma prima o poi - facebook.com facebook

Il No ha stravinto. E anche Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa. Resta però una domanda politica: perché, poi, il governo aveva tanta fretta di mettere sotto controllo la magistratura Da una parte Andrea Delmastro, travolto dallo scoop del Fatto sui suoi r x.com