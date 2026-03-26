La ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni attraverso una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente e riguarda la decisione di lasciare la posizione occupata. La ministra ha dichiarato di essere disposta a pagare anche i costi degli altri, in un passaggio che ha attirato l’attenzione. La notizia si inserisce nel quadro politico attuale, con il governo che si trova alle prese con varie dinamiche interne.

AGI - La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. Con una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha comunicato la decisione di lasciare Via di Villa Ada. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo", scrive Santanchè. "Mi dimetto, ma il mio certificato penale è immacolato". "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Santanchè cede a Meloni: "Obbedisco, pago anche i conti degli altri"

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