La ministra del Turismo ha annunciato le sue dimissioni tramite una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. Nella comunicazione, ha scritto di aver deciso di lasciare il suo incarico e di aver preso questa decisione in modo definitivo. La ministra ha anche affermato di essere disposta a pagare i costi anche degli altri.

AGI - La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. Con una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha comunicato la decisione di lasciare Via di Villa Ada. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo", scrive Santanchè. "Mi dimetto, ma il mio certificato penale è immacolato". "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Santanchè cede a Meloni: "Obbedisco, pago anche i conti degli altri"

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