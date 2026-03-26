Santa Margherita Ligure e la vessazione Tari per le 2e case coi single che pagano per 3; Massimo Giampetraglia | Profili di illegittimità costituzionale

A Santa Margherita Ligure, le tariffe della tassa sui rifiuti per chi possiede una seconda casa sono state oggetto di discussione a causa di un'eventuale illegittimità costituzionale. Secondo alcune fonti, i proprietari di immobili secondari con composizione familiare composta da un singolo individuo pagano cifre che corrispondono a quelle di nuclei più numerosi. Un esperto ha evidenziato possibili profili di illegittimità nelle modalità di calcolo adottate dal Comune.

Santa Margherita Ligure e la vessazione Tari per le 2e case, coi single che pagano per 3; l'esperto, dottore commercialista e dottorando in Diritto tributario all'Università degli Studi Federico II di Napoli Massimo Giampetraglia: "Profili di illegittimità costituzionale". Le novità per il 2026 a Santa Margherita Ligure Il Comune di Santa Maria Ligure per rimpinguare le proprie casse punta sulla Tari per le seconde case. Il meccanismo adottato, a partire dal 2026, si basa sulla parametrazione della tariffa al numero presunto degli occupanti, stabilito in riferimento ai metri quadrati degli immobili: 2 se l'abitazione ha una superficie inferiore ai 50 metri quadrati, 3 se la casa è più grande. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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