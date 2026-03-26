Sul lungomare di Sanremo si sta sviluppando un dibattito riguardante la possibile fusione di alcune spiagge, che potrebbe avere ripercussioni sui posti di lavoro e sull’offerta di servizi di lusso nella zona. La questione riguarda le implicazioni di un’eventuale operazione di consolidamento tra le strutture balneari, con l’obiettivo di riorganizzare il settore turistico locale.

Sul lungomare di Sanremo si accende un dibattito che potrebbe ridisegnare il futuro del turismo cittadino. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato un’interpellanza urgente per bloccare l’accorpamento dei lotti demaniali, temendo un impatto negativo sul settore del lusso e sull’occupazione locale. L’ipotesi sotto esame prevede la fusione tra l’ex spiaggia delle suore e la spiaggia libera attrezzata confinante, una manovra che rischia di snaturare l’identità turistica della città dei fiori. I consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra mettono in guardia contro un possibile declassamento dell’offerta balneare, che contrasterebbe con gli obiettivi di prestigio dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: rischio posti di lavoro e lusso per fusione spiagge

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