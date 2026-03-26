Sannicandro di Bari anaconde e caimano dietro parete fittizia di un condominio | proprietario irreperibile

A Sannicandro di Bari è stato scoperto un rettilario clandestino dietro una parete fittizia di un condominio, dove sono stati trovati un anaconda, diversi pitoni, un boa e un caimano. I Carabinieri hanno sequestrato gli esemplari e avviato le indagini, mentre il proprietario risulta irreperibile. La scoperta ha portato a un intervento delle forze dell’ordine per approfondire la vicenda.

Sono stati sequestrati numerosi animali esotici a Sannicandro di Bari, dove un locale seminterrato è stato trasformato in un rettilario clandestino. L’intervento, eseguito nell’ambito di controlli mirati al contrasto della detenzione illegale di fauna protetta, ha portato alla luce la presenza di rettili di grandi dimensioni, tra cui anaconda, pitoni, boa e un caimano, occultati dietro una parete fittizia in una palazzina condominiale. Gli animali, appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), sono stati rinvenuti in condizioni incompatibili con le loro esigenze e sono stati affidati a strutture autorizzate. La detenzione è risultata riconducibile a un soggetto pluripregiudicato, attualmente irreperibile, deferito all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sannicandro di Bari, anaconde e caimano dietro parete fittizia di un condominio: proprietario irreperibile Articoli correlati Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a SannicandroIncredibile scoperta dei carabinieri forestali: gli animali erano occultati in uno spazio nascosto da una finta parete. Bari, anaconde, pitoni e boa nascosti dietro parete: maxi sequestro di rettiliAnaconda lunghi fino a cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato occultato dietro una parete fittizia. Una raccolta di contenuti su Sannicandro di Bari anaconde e caimano... Discussioni sull' argomento Anaconde, pitoni e boa nascosti dietro la finta parete di una palazzina a Bari; Rettili pericolosi nascosti in casa nel Barese, una denuncia. Sannicandro di Bari, anaconde e caimano dietro parete fittizia di un condominio: proprietario irreperibileSono stati sequestrati numerosi animali esotici a Sannicandro di Bari, dove un locale seminterrato è stato trasformato in un rettilario clandestino. L’intervento, eseguito nell’ambito di controlli ... virgilio.it Rettilario clandestino a Sannicandro di Bari: boa, pitoni e un caimano dietro una pareteUn rettilario clandestino a Sannicandro di Bari è stato scoperto dai carabinieri del nucleo Cites in una palazzina del centro abitato. Gli animali esotici e pericolosi si trovavano dietro una parete f ... pugliapress.org Polizia Locale Sannicandro di Bari (@polmunicipale.sannicandro.bari) Reels - facebook.com facebook Pentito il luogotenente del clan Parisi a Sannicandro di Bari: «Ho sempre venduto droga all'ingrosso» x.com