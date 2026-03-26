Sanità Daniela Matarrese confermata dal presidente Giani nel ruolo di direttore generale dell’Aou Careggi

Da corrieretoscano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Matarrese è stata confermata dal presidente Eugenio Giani nel ruolo di direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rimarrà in carica per il prossimo periodo. La decisione riguarda la gestione dell’ospedale e delle strutture associate nella regione. La conferma segue le procedure previste e non sono stati annunciati cambiamenti nella posizione.

Il governatore GIani: "Scelta a garanzia anche dello sviluppo di progetti e strategie che saranno sviluppati nei prossimi mesi" FIRENZE – Daniela Matarrese è stata confermata dal presidente Eugenio Giani nel ruolo di direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi di Firenze. Nei giorni scorsi era arrivato il parere positivo del consiglio regionale attraverso la commissione sanità. Nel nominarla, Giani ha motivato così la scelta: “Ho scelto Daniela Matarrese per la profonda conoscenza dell’ambito ospedaliero, del sistema sanitario regionale, per la spiccata capacità manageriale e per la profonda umanità espressa nei rapporti all’interno di un sistema complesso nel quale convivono il personale universitario e quello dell’azienda. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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