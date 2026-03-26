San Martino in Campo controlli su strada | arrestato pusher cacciato dall' Umbria

Nelle strade di San Martino in Campo sono stati effettuati controlli di polizia che hanno portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’individuo è stato accompagnato in questura e successivamente cacciato dall’Umbria. Le operazioni di controllo proseguono nelle zone periferiche di Perugia, con l’obiettivo di contrastare furti e spaccio.

I controlli del territorio, soprattutto su strada, stanno dando ottimi risultati in chiave anti-furto e contro lo spaccio nei quartieri di periferia di Perugia. L'ultima operazione andata a segno riguarda l'area di San Martino in Campo, dove i Carabinieri hanno fermato un'auto alla cui guida c'era un ragazzo di origine albanese. Il giovane avrebbe da subito dato segnali di nervosismo, tanto da far decidere ai militari di effettuare una prima perquisizione veicolare: sono stati trovati 21 involucri di cocaina, occultati nel tunnel centrale dell’auto, per un peso complessivo di 15 grammi, nonché 400 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - San Martino in Campo, controlli su strada: arrestato pusher, cacciato dall'Umbria Articoli correlati Dall’Umbria alle Marche, pusher beccato con 110 dosi di cocainaPERUGIA - Centodieci palline di cocaina pronte per essere spacciate sul mercato anconetano. Controlli antidroga in via Capo Passero, arrestato un pusher 18enneI carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un giovane di 18 anni, residente nel comune di... Una raccolta di contenuti su San Martino Temi più discussi: Alama San Martino di Lupari - UMANA REYER VENEZIA; Referendum 2026 | Risultati CAMPO SAN MARTINO; Basket, buona la prima per l’Umana ai playoff: battuta San Martino; L'Udinese Academy a San Martino: il giovane Kevin Guerra convocato in bianconero. Il Comune segna una tripletta. San Martino, rinascita in campoDopo aver rinnovato la concessione del campo di proprietà comunale a San Martino il 27 settembre, ancora novità per l’Asd San Martino 2023. Nei giorni scorsi, alle 18.30, il vicesindaco con delega ... ilrestodelcarlino.it Incidente a San Martino in Campo: chiusa una corsia dell'E-45 verso PerugiaUn incidente che ha coinvolto due automobili si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la E-45 all'altezza di San Martino in Campo. Fortunatamente le due persone coinvolte sono coscienti e non ... corrieredellumbria.it Abbazia dei Benedettini a San Martino delle scale ..foto mie - facebook.com facebook #LaVoceATeDovuta Averti addosso Come la mia estate di San Martino Come una ruga nuova,come un sorriso... un indizio falso,come una colpa ....un giorno di sole a metà di maggio Che scalda la tua pelle e ti scioglie il cuore E che ti da la forza di ricominciar x.com