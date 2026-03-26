San Leucio festeggia i 250 anni con i principi di Borbone | Qui si celebra il diritto alla felicità

A San Leucio si è tenuta una cerimonia in occasione dei 250 anni dalla fondazione della Real Colonia, che si è svolta nel Complesso Monumentale del Belvedere. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti dell’ente che ha promosso l’evento, con interventi incentrati sulla storia e sui principi legati alla colonia. La celebrazione ha visto anche la presenza di autorità locali e di alcuni cittadini.

L'iniziativa grazie alla fondazione Orizzonti presieduta da Giuseppe Menniti: "Una storia che appartiene all'Italia e all'Europa". Premio alle famiglie della seta Fondata nel 1776 da Ferdinando IV di Borbone, l’esperienza leuciana è tornata al centro del dibattito come modello straordinariamente attuale, capace di coniugare sviluppo produttivo e diritti sociali. Un sistema regolato dal “Codice Leuciano” che, già nel 18esimo secolo, anticipava principi oggi fondamentali come l’istruzione obbligatoria, la tutela della salute e la parità di genere. I lavori sono stati aperti dal professore Antonio Tisci del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Luigi Vanvitelli”, che ha introdotto i temi della giornata richiamando il valore storico e l’attualità dell’esperienza leuciana. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - San Leucio festeggia i 250 anni con i principi di Borbone: "Qui si celebra il diritto alla felicità" Articoli correlati Leggi anche: San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia Celebrati con i Borbone i 250 anni della Real Colonia di San LeucioA duecentocinquant'anni dalla sua fondazione, la Real Colonia di San Leucio (Caserta) continua a sorprendere per la modernità dei suoi principi. Tutto quello che riguarda San Leucio Temi più discussi: Fondazione della Real Colonia di San Leucio Caserta: domani le celebrazioni per il 250esimo anniversario; Dall'utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie; San Leucio: l'utopia diventa futuro - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Caserta, celebrati i 250 della Real Colonia di San Leucio con Carlo e Camilla di Borbone. San Leucio, i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real ColoniaLa Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere ... ilmattino.it Caserta. Al monumentale ‘Belvedere’ celebrati i 250 anni di San Leucio tra identità e rilancio internazionaleA San Leucio, nel suggestivo scenario del Complesso Monumentale del Belvedere, si è svolta questa mattina la celebrazione dei 250 anni della Real Colonia, un a ... teleradio-news.it Brindisi, presentato, nella parrocchia San Leucio Protovescovo, il romanzo d’esordio di Saverio Perrone “Tre Colpi” #brindisicronaca - facebook.com facebook Caserta, la rinascita di San Leucio, setificio modello per tutta l'Europa x.com