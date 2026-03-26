Dopo un periodo di chiusura, la via San Felice a Bologna riapre al pubblico. Le attività commerciali riprendono normalmente e si prevede un ritorno alla frequentazione di prima. È stata sottolineata la necessità di realizzare parcheggi nelle vicinanze per facilitare l’accesso alla zona. La riapertura è stata annunciata con entusiasmo dai commercianti e residenti della zona.

Bologna, 26 marzo 2026 – “Finalmente si riparte. Torneremo pieni di gente come con la ‘vecchia’ via San Felice”. Poco dopo l’ora di punta, sotto i portici di via San Felice, non sono tante le persone e le auto di passaggio. Mentre si rivedono gli autobus. Ma è ancora presto per vedere gli effetti della riapertura al traffico veicolare dopo la conclusione dei cantieri del tram, con la posa delle rotaie e il rifacimento della pavimentazione, tutta in sampietrini e cordoli di granito. Il dubbio più grande che hanno commercianti e residenti della via è: passerà solo il tram o anche le auto? La risposta: il traffico sarà promiscuo, quindi sia tram che auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Felice riaperta: “Torneremo come prima, ma servono i parcheggi”

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