Samporia ufficiale Thomassen | chi è e cosa farà

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Dan Thomassen come allenatore in seconda. La decisione è stata comunicata dopo la conferma di Attilio Lombardo come allenatore della prima squadra, in seguito alla vittoria contro l’Avellino. Thomassen, che in passato ha ricoperto ruoli simili, entra nello staff tecnico del club. La sua nomina è stata resa nota tramite comunicato ufficiale.

La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità. La Sampdoria ha scelto Dan Thomassen come allenatore in seconda della prima squadra guidata da Attilio Lombardo, confermato dopo la convincente vittoria contro l'Avellino. Danese classe 1981, Dan Thomassen ha giocato a lungo in Italia con le maglie di Padova, Ravenna, Triestina, Este e altre formazioni minori. Da calciatore ha anche vestito le maglie di Copenhagen e Aarhus in patria e quella del Valerenga in Norvegia, vestendo anche la maglia della nazionale a livello giovanile fino all'under 21. Appesi gli scarpini al chiodo nel 2018, ha iniziato la carriera da allenatore al Vicenza, guidando sia la Primavera che la prima squadra da subentrante in Serie C, vincendo la Coppa Italia Lega Pro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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