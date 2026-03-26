Il leader di un partito di governo ha dichiarato di non voler rispondere alle domande dei giornalisti riguardo a questioni interne alla maggioranza, specificando che non fornirà commenti su alcune nomine e su alcuni membri del suo stesso schieramento. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, mentre i cronisti cercavano chiarimenti su alcune recenti tensioni politiche.

Matteo Salvini ha deciso di non rispondere alle domande dei cronisti sul terremoto interno alla maggioranza di governo. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante una conferenza stampa per il riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale, ha blindato possibili domande in via preventiva. “Ovviamente io immagino che la comunità giornalista italo-rumena qua presente fosse presente solo e soltanto per l’interesse della norma di legge che siamo andati a presentare e quindi prevengo – ha detto – io rispondo ovviamente, come sempre, col sorriso a qualunque domanda che riguardi il tema della mattinata. Quindi Santanchè, Delmastro, equilibri, nomine? No. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini blinda le domande dei giornalisti: “Non rispondo su Santanché, Delmastro e nomine”

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