Salvini | Apprezzo lo sforzo creativo ma non rispondo a domande su Governo e va via – Il video

Durante una dichiarazione pubblica, un politico ha affermato di apprezzare lo sforzo creativo, ma ha specificato di non voler rispondere a domande relative al Governo. Successivamente, ha lasciato il luogo senza fornire ulteriori chiarimenti. Il video della scena è stato diffuso dall’agenzia di stampa e risale al 26 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Ovviamente io immagino che la comunità giornalista italo-rumena qua presente fosse presente solo e soltanto per l’interesse della norma di legge che siamo andati a presentare e quindi prevengo: io rispondo ovviamente, come sempre, col sorriso a qualunque domanda che riguardi il tema della mattinata. Quindi Santanchè, Delmastro, equilibri, nomine? No",così il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini alla Camera per la conferenza stampa sul riconoscimento della comunità romena come minoranza linguistica nazionale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». 🔗 Leggi su Open.online

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