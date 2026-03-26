Lunedì 30 marzo, presso le Librerie Coop Ambasciatori di via Orefici, si terrà la presentazione del libro

Lunedì 30 marzo alle Librerie Coop Ambasciatori di via Orefici Salvatore Zeola presenta il suo libro "I millennials hanno quarant'anni" e dialoga con l'autore Chicco Giuliani. Classe 1985, bolognese, Salvatore Zeola è un millennial in piena regola. Il suo carattere estroverso e vulcanico, lo spirito di iniziativa e il successo professionale non gli hanno impedito, però, di intercettare quel cambio di prospettiva e quel precario equilibro tra aspettative e realtà che oggi accomuna molti suoi coetanei: i quarantenni di oggi, ex adolescenti cresciuti tra promesse di un futuro radioso e unpresente spesso diverso da quello immaginato. E... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Salvatore Zeola: "I millennials hanno quarant'anni"

Articoli correlati

Quarant’anni di tifo comune al capolinea. I bresciani hanno interrotto il gemellaggioSe è vero che l’amore è eterno finché dura, il mondo del calcio sembra non fare eccezione.

Leggi anche: I quarant’anni del gruppo sbandieratori