Venerdì 3 aprile 2026 alle 20:30 si svolgerà in Piazza Dalmazia, davanti alla Cittadella Giudiziaria, la Via Crucis intitolata “Giustizia e pace”. L’evento si terrà nel centro della città e prevede un momento di raccoglimento e riflessione pubblica. La manifestazione coinvolge la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

Un momento di raccoglimento e riflessione nel cuore della città. È in programma per venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20:30, la Via Crucis “Giustizia e pace”, che si terrà in Piazza Dalmazia, davanti alla Cittadella Giudiziaria. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo Andrea Bellandi e promossa dalla Parrocchia San Demetrio Martire insieme alla Pastorale Carceraria. Un segno di comunità. L’iniziativa intende offrire un’occasione di preghiera condivisa, mettendo al centro i temi della giustizia, della dignità umana e della pace, in un contesto simbolico come quello della Cittadella Giudiziaria. Alla Via Crucis prenderanno parte anche rappresentanti del mondo giudiziario, operatori penitenziari e volontari, in un momento di incontro tra realtà diverse unite da un impegno comune. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, Via Crucis “Giustizia e pace” il 3 aprile

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