Salerno al via i lavori alla Piscina Vitale | investimento da 1,2 milioni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della Piscina Vitale, impianto sportivo situato nel quartiere Torrione lungo il Lungomare Tafuri a Salerno. L’intervento ha un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro e riguarda l’area della piscina, nota da anni nel quartiere. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e miglioramento degli spazi per la fruizione pubblica.

Prende ufficialmente il via il percorso di riqualificazione della Piscina Vitale, storico impianto sportivo situato nel quartiere Torrione, lungo il Lungomare Tafuri. Nella mattinata odierna è stata effettuata la consegna del cantiere, dando così avvio ai lavori attesi da mesi da cittadini e realtà sportive del territorio. L’intervento rappresenta un passaggio importante per il rilancio della struttura, rimasta inutilizzabile negli ultimi tempi e al centro di numerose segnalazioni da parte di utenti e associazioni. Un investimento da 1,2 milioni di euro. Il progetto prevede un investimento complessivo pari a 1,2 milioni di euro, sostenuto attraverso fondi nazionali destinati allo sport e risorse comunali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni Articoli correlati Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazioneLa struttura risultava inutilizzabile ormai da diversi mesi, creando disagi soprattutto per le società sportive e per gli utenti abituali... Salerno, parte il cantiere per la piscina VitaleTempo di lettura: < 1 minutoArriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piscina Vitale Temi più discussi: News: Salerno, tanto tuonò che piovve: al via i lavori di ristrutturazione della piscina Vitale; Piscina Vitale, al via i lavori di riqualificazione; Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazione; Piscina Vitale a Salerno, finalmente il via ai lavori. Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioniPrende ufficialmente il via il percorso di riqualificazione della Piscina Vitale, storico impianto sportivo situato nel quartiere Torrione, lungo il Lungomare Tafuri. Nella mattinata odierna è stata ... zon.it Salerno: al via i lavori di riqualificazione della piscina comunale Simone VitaleI lavori, per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro, sono stati resi possibili anche grazie al cofinanziamento comunale di 400mila euro, necessario per accedere alle risorse dell'avviso pubbli ... infocilento.it Salerno TvOggi. . Arriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la #piscinaVitale a #Torrione. I lavori dureranno diversi mesi, ma restituiranno alla città e soprattutto alle società sportive la possibilità di usufruire dell’impianto sportivo che ver - facebook.com facebook PISCINA VITALE, AVVIATO IL CANTIERE: SI PARTE DAL TETTO Arriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. È quanto prevede uno dei capitoli... x.com