?ahika in cerca di vendetta considera tutti nemici 

D alla prossima settimana Forbidden Fruit in prima serata andrà in onda di mercoledì. Oltre all’appuntamento quotidiano del primo pomeriggio, che inizia alle 14:20. Questa settimana, però, rimane la collocazione classica: dunque stasera, giovedì 26 marzo, la puntata lunga va in onda alle 21:20 su Canale 5 e vede sempre protagoniste Ender e?ahika, che si muovono su fronti opposti. Tra loro è ormai guerra aperta, che oggi si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Ender prova a impedire il divorzio di Y?ld?z. Le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 26 marzo, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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