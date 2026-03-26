Il presidente della Regione Marche ha commentato la vicenda riguardante il ritrovamento di sacche di sangue buttate. In un video, ha dichiarato la volontà di ricostruire i fatti in modo oggettivo, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione o sulle responsabilità coinvolte. La notizia riguarda l’episodio di sacche di plasma abbandonate senza una spiegazione chiara.

Il presidente della Regione Marche interviene sul caso che sta scuotendo la sanità regionale e di conseguenza l'Ente che lui stesso rappresenta ANCONA – Sulla vicenda delle sacche di plasma interviene il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. «Quanto accaduto con la vicenda delle sacche di plasma – ritiene il governatore -, se accertato, è grave e inaccettabile. Come avrete letto, non appena è emersa la notizia martedì mattina, abbiamo chiesto di istituire una commissione di verifica interna. Se ci sono stati degli errori, vanno individuati e segnalati». Acquaroli aggiunge: «Le Marche sono tra le regioni più virtuose a livello nazionale, grazie al prezioso lavoro di Avis e soprattutto alla generosità di tanti donatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Sacche di sangue buttate, interviene Francesco Acquaroli: «Ricostruire i fatti all'interno di una verità oggettiva» (VIDEO)

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