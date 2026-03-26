Sacche di sangue buttate interviene Francesco Acquaroli | Ricostruire i fatti all' interno di una verità oggettiva VIDEO
Il presidente della Regione Marche ha commentato la vicenda riguardante il ritrovamento di sacche di sangue buttate. In un video, ha dichiarato la volontà di ricostruire i fatti in modo oggettivo, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione o sulle responsabilità coinvolte. La notizia riguarda l’episodio di sacche di plasma abbandonate senza una spiegazione chiara.
Il presidente della Regione Marche interviene sul caso che sta scuotendo la sanità regionale e di conseguenza l'Ente che lui stesso rappresenta ANCONA – Sulla vicenda delle sacche di plasma interviene il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. «Quanto accaduto con la vicenda delle sacche di plasma – ritiene il governatore -, se accertato, è grave e inaccettabile. Come avrete letto, non appena è emersa la notizia martedì mattina, abbiamo chiesto di istituire una commissione di verifica interna. Se ci sono stati degli errori, vanno individuati e segnalati». Acquaroli aggiunge: «Le Marche sono tra le regioni più virtuose a livello nazionale, grazie al prezioso lavoro di Avis e soprattutto alla generosità di tanti donatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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