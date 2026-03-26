Un pomeriggio dedicato alla scoperta della storia attraverso laboratori dedicati ai dinosauri, agli scavi e agli antichi reperti si svolge presso il Museo di Archeologia e Paleontologia. L’attività coinvolge famiglie che partecipano in gruppo, condividendo esperienze pratiche e apprendendo in modo interattivo. L’evento si rivolge a genitori e figli desiderosi di approfondire tematiche legate al passato attraverso attività pratiche e dimostrazioni.

Un pomeriggio tra dinosauri, scavi e antichi reperti può trasformarsi in un’avventura indimenticabile, soprattutto se a viverla insieme sono genitori e figli. Con l’arrivo della primavera tornano al Museo Archeologico di Forlimpopoli i ‘ Sabati in famiglia ’, un ciclo di appuntamenti pensato per avvicinare i più piccoli alla storia in modo coinvolgente e divertente. A partire da sabato il museo propone ‘ Professione passato remoto ’, tre laboratori dedicati alla scoperta di mestieri affascinanti legati al mondo dell’ archeologia e della ricerca storica. Ogni incontro si aprirà con un breve racconto introduttivo, per poi lasciare spazio all’attività pratica, dove bambine e bambini potranno mettersi direttamente alla prova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Sabati in famiglia’: laboratori alla scoperta della storia al Maf

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