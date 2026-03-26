Ruffano ritrovato ordigno inesploso | intervento degli artificieri dell' Arma

Oggi nel primo pomeriggio, su via Rattazzi a Ruffano, è stato trovato un ordigno inesploso. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma per mettere in sicurezza l’area e procedere con le operazioni di rimozione. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di bonifica. Nessuno è rimasto ferito.

Un ordigno inesploso è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Rattazzi a Ruffano, nel Salento. Il ritrovamento nell'erba, a poca distanza da abitazioni e da una pizzeria, ha fatto scattare le procedure di emergenza: sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli artificieri dell'Arma. Questi ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area per la successiva rimozione della bomba artigianale per i rilievi tecnici. L'oggetto, posizionato nell'erba, non è deflagrato per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Al momento il caso resta un giallo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ruffano, ritrovato ordigno inesploso: intervento degli artificieri dell'Arma Articoli correlati Allarme a Ruffano, tra l’erba spunta un ordigno artigianale. Intervento degli artificieriLa segnalazione alle forze dell’ordine nel primo pomeriggio da parte di alcuni cittadini. Una selezione di notizie su Ruffano ritrovato ordigno inesploso... Temi più discussi: Ruffano, ritrovato ordigno inesploso: intervento degli artificieri dell'Arma; Allarme a Ruffano, tra l’erba spunta un ordigno artigianale. Intervento degli artificieri; Ruffano, allarme bomba in via Rattazzi: trovato ordigno inesploso; Ordigno innescato ma inesploso trovato vicino a un ristorante in Salento. Altro allarme bomba nel Salento, trovato ordigno inesploso: intervengono gli artificieriDopo pochi giorni dal rinvenimento di una bomba a mano da esercitazione a Nardò, un altro ordigno, questa volta di fattura artigianale, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri a Ruffano, in via ... leccesette.it Ruffano, ritrovato ordigno inesploso: intervento degli artificieri dell'ArmaUn ordigno inesploso, con ogni probabilità una molotov, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Rattazzi a Ruffano, nel ... msn.com https://www.corrieresalentino.it/2026/03/la-formazione-non-ha-eta-convegno-a-ruffano/ - facebook.com facebook Ruffano, ordigno in strada: paura in via Rattazzi, intervengono gli artificieri - News x.com