Ruba in chiesa armato di metro e nastro adesivo parrocchiana lo scopre e chiama i carabinieri

Un uomo vestito con giacca elegante e comportamenti cortesi è entrato in una chiesa e, approfittando dell’assenza di altre persone, ha sottratto denaro dalla cassetta delle offerte utilizzando un attrezzo artigianale dotato di nastro adesivo. Un parrocchiano ha notato il gesto e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e le verifiche del caso.

Processato e condannato un ladro di 62 anni. Prelevava i soldi dalle cassette delle offerte con un arnese costruito artigianalmente CHIARAVALLE - Entra in chiesa con giacca elegante e modi garbati, come un normale fedele. Poi, approfittando del silenzio e dell’assenza di persone, svuota la cassetta delle offerte con un attrezzo artigianale munito di nastro adesivo. Una scena quasi irreale, interrotta però dall’intuito di una parrocchiana che lo ha scoperto e ha dato l’allarme. Il ladro, 62 anni, originario di Palermo ma residente in Umbria, è finito a processo per furto aggravato e ieri è stato condannato a un anno dalla giudice Alessandra Alessandroni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ruba in chiesa armato di metro e nastro adesivo, parrocchiana lo scopre e chiama i carabinieri Articoli correlati Perchè il nastro adesivo si chiama Scotch? La storia incredibile dell’oggetto che ci salva in molte occasioniCi sono degli oggetti di uso comune che maneggiamo quasi quotidianamente ma di cui non conosciamo la provenienza e, nemmeno, le motivazioni delle... Leggi anche: Commando di banditi nella villa. Coniugi legati col nastro adesivo. Via centomila euro in soldi e gioielli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ruba in chiesa armato di metro e nastro... Argomenti discussi: Ruba in chiesa armato di metro e nastro adesivo, parrocchiana lo scopre e chiama i carabinieri. Piratello, ruba le offerte in chiesa. Per farlo usa una tecnica da Lupin. I carabinieri bloccano un 63enneI militari dell’Arma si sono precipitati nel luogo di culto dopo essere stati allertati da alcuni presenti. L’uomo, con precedenti, aveva 60 euro tra monete e banconote, prese poco prima con metro e ... ilrestodelcarlino.it Bollate, ruba una borsetta in chiesa durante la messa e fuggeBollate, entra in chiesa durante la messa, ruba una borsetta e fugge. Una donna assai nota in città, poiché spesso sorpresa a rubare nei supermercati e ... ilnotiziario.net