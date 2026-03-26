Durante il concerto di Milano, un’orchestra è salita sul palco dell’Unipol Forum, accompagnata da coreografie elaborate e scenografie suggestive. Tuttavia, a metà esibizione, un membro del pubblico ha accusato un malore e ha dovuto essere assistito dal personale presente. L’evento è stato interrotto temporaneamente, e il concerto non è proseguito. La cantante ha lasciato il palco senza commenti immediati.

Le premesse erano quindi delle migliori: sul palco una delle più fenomenali cantanti e performer, un corpo di ballo d’eccezione (tra cui l’italiana, vincitrice di Amici, Giulia Stabile), un’orchestra di una ventina di elementi nel parterre e un susseguirsi di atti e performance dal potenziale stupefacente. Tanto è che arrivare al concerto impreparati, per lasciarsi coinvolgere dalla meraviglia di chi vede qualcosa per la prima volta, è stata una guerra contro i mulini a vento degli spoiler sui social. Dalle prime date francesi erano usciti video e fotografie, e già si conoscevano il nome e il cognome della direttrice d’orchestra (Ydania Gómez Heredia), selezionata da Rosalìa stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosalìa tra sacro e profano: ecco com'è andato il concerto di Milano (fino all'interruzione)

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