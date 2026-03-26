Rosalìa sta male stop al concerto a Milano

Durante un concerto al Forum di Assago, l'artista catalana ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un'intossicazione alimentare. L'evento si è svolto il 25 marzo e l'interruzione è stata decisa sul palco per motivi di salute. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle condizioni dell'artista o al proseguimento della tournée è stata resa nota.