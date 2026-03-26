Rosalìa sta male stop al concerto a Milano
Durante un concerto al Forum di Assago, l'artista catalana ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un'intossicazione alimentare. L'evento si è svolto il 25 marzo e l'interruzione è stata decisa sul palco per motivi di salute. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle condizioni dell'artista o al proseguimento della tournée è stata resa nota.
(Adnkronos) – Rosalìa è costretta a interrompere il concerto al Forum di Assago oggi 25 marzo. L'artista catalana deve fermare lo show per un'intossicazione alimentare. Nel corso del concerto, come evidenzia il video, la cantante cerca di tenere a bada i 'disturbi' che finiranno per provocare lo stop. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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